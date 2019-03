Crisis eléctrica: nuevo apagón deja a 85% de Venezuela sin Internet

85% de Venezuela quedó sin acceso a Internet luego del nuevo apagón registrado durante la mañana de este domingo. Las fallas eléctricas que se presentan desde el 7 de marzo han generado deficiencias en el servicio.

La mayoría de los estados del país se encuentran casi “fuera de línea” y con conectividad móvil limitada, como los indica el informe de NetBlocks publicado en su cuenta oficial de Twitter.

Tras el nuevo corte de energía, los datos de NetBlocks muestran solo a 15% de los usuarios del país actualmente en línea.

Urgent: Major new power outage registered across #Venezuela at 11:10 PM UTC (7:10 PM VET); network data shows national connectivity now at just 10% #SinLuz #Apagon #29Mar ⬇️https://t.co/WyLncHOQXM pic.twitter.com/yx316rfzBQ