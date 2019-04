Conozca tres formas de enviar mensajes en WhatsApp sin agregar números

Cada vez se conocen más características de WhatsApp y sus diversas herramientas, entre las cuales se encuentra poder enviar mensajes sin haber agregado antes al contacto destino.

Generalmente la manera convencional de iniciar un chat es agregando al otro usuario antes de escribirle, pero hay formas sencillas de ahorrar este paso. A continuación, las opciones publicadas por Infobae:

1. La opción principal implica acceder a https://wa.me/phonenumber y en ella se debe remplazar la última parte con el número telefónico. En esta siempre se debe utilizar el código local sin signos o paréntesis.

2. Otra manera es a través de la aplicación llamada Click to Chat, que no tiene publicidad y no requiere de permisos. En esta se introduce el número telefónico y de inmediato se abre el chat de WhatsApp.

3. Introducir el número de teléfono en el buscador para seleccionar los números que se desplieguen dará pie a la selección de opciones como llamar, copiar y cortar. Sin embargo, si le da click a los tres puntos aparecerá la opción de mensajes vía WhatsApp.

Estas herramientas funcionan en Android e iOS.

Con información de Infoabe