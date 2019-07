Conectividad a Internet cayó 94% durante apagón nacional

Este lunes, junto al apagón nacional que afectó a 23 estados del país, se registraron fallas de Internet y en las líneas telefónicas.

De acuerdo con la organización de monitoreo de Internet, Netblocks, la conectividad cayó a 6% en el territorio nacional, pero en horas de la mañana de este martes, habría alcanzado 40% de funcionamiento.

Urgent: Nationwide power outage detected across #Venezuela; real-time network data shows drop in national connectivity to just 6%; incident ongoing #SinLuz #Apagon #22Jul #ApagónEnVenezuelahttps://t.co/YoUArNw6KQ pic.twitter.com/A6vGNDfnpm