¿Cómo se verán afectados los usuarios de Huawei con Google?

Como parte de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el gobierno de Donald Trump amplió el veto hacia Huawei y ordenó a las empresas estadounidenses anular toda operación conjunta. Esto significa que ni Google, ni Qualcomm, ni Intel pueden venderle nada, ni cooperar con ellos, sin la autorización del gobierno estadounidense.

El impacto para Huawei es enorme: la compañía fue la tercera en ventas en el mundo en 2018, había superado a Apple en el inicio de este año y muchos la veían como la número 1 para 2020. La orden frenará notablemente este crecimiento. Pero: ¿de qué manera?

¿Dejarán de funcionar los teléfonos Huawei?

Para los teléfonos que hoy están en el mercado en manos de clientes (tanto de marca Huawei como Honor, su otra línea), el único impacto conocido por ahora es el fin de las actualizaciones de seguridad que provee Google en forma mensual; el resto de los servicios seguirá funcionando normalmente, llegarán actualizaciones de las aplicaciones vía Google Play, etcétera. No habrá demasiados inconvenientes.

For Huawei users' questions regarding our steps to comply w/ the recent US government actions: We assure you while we are complying with all US gov't requirements, services like Google Play & security from Google Play Protect will keep functioning on your existing Huawei device.