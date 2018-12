¿Cómo hacer el Top 9 2018 de publicaciones en Instagram?

Cada diciembre es común ver resúmenes y conteos con lo mejor del año y en esto las redes sociales no son una excepción. Instagram anualmente se llena de collages hechos por sus usuarios donde se muestran las publicaciones más populares que tuvieron durante los últimos 12 meses.

El denominado Top 9 o Best Nine recoge las fotos con mayor interacción del año en curso en Instagram en una especie de cuadrícula. Cada usuario puede hacer su propio collage a través de la aplicación Top Nine, disponible en Android y iOS. Al entrar, deberá ingresar a su cuenta con su usuario y correo electrónico.

Después, la aplicación le enviará el collage en formato .jpg y un conteo de cuántos me gusta obtuvo durante el año.

Al ser una aplicación de terceros, es importante tener en cuenta que le está entregando sus datos personales a este portal. No obstante, Top Nine ofrece la posibilidad de revocar los permisos concedidos para el uso de su información a través de topnine.co/forget-me.