Calentamiento global alarma por efectos en Groenlandia

El calentamiento global es un problema que advierten los científicos desde hace varios años. No es hasta que se observa en imágenes reales que genera el impacto a escala mundial que debería.

Steffen Olsen, investigador del Centro de Océanos y Hielo del Instituto Meteorológico Danés, se encontró en Groenlandia un panorama delicado que no esperaba. El hielo del mar se había derretido y era ahora una extensión de agua.

Olsen fotografió la escena y la compartió en su cuenta de Twitter: “Las comunidades de Groenlandia necesitan del hielo marino para el transporte, la caza y la pesca. Fenómenos extremos, como esta inundación del hielo debido a que la superficie se ha derretido, requieren una capacidad todavía mayor de predicción”, escribió.

Communities in #Greenland rely on the sea ice for transport, hunting and fishing. Extreme events, here flooding of the ice by abrupt onset of surface melt call for an incresed predictive capacity in the Arctic @BG10Blueaction @polarprediction @dmidk https://t.co/Y1EWU1eurA