BlackBerry Messenger se despidió y finalizó su servicio de mensajería

El servicio de mensajería instantánea móvil BlackBerry Messenger, conocido por su sigla BBM, fue dado de baja y dejó de funcionar en sus versiones para teléfonos Android y iOS. Lanzado en 2005, fue una de las características distintivas disponibles en los smartphones de la compañía canadiense, con funciones como la confirmación de recepción y lectura de los mensajes y el uso de un PIN para identificar a los usuarios de la plataforma.

Sin embargo, a medida que Apple con el iPhone y Google con los dispositivos Android avanzaron en el mercado, BlackBerry sostuvo por un tiempo la exclusividad de BBM en sus equipos, pero de forma tardía apostó por una apertura con una versión para iOS y Android. Para este entonces, WhatsApp ya se posicionaba como la propuesta dominante como servicio de mensajería instantánea en smartphones.

“La industria tecnológica es muy cambiante y a pesar de nuestros esfuerzos, hubo muchos usuarios que se fueron a otras plataformas”, dijo Emtek, la firma indonesia a cargo del servicio de chat creado por BlackBerry desde 2016, cuando anunció en abril el cierre de BBM, fijado para el 31 de mayo.

De esta manera, la firma canadiense termina por retirarse del mercado de consumo, después de ceder la marca de sus smartphones a fabricantes externos con la base de Android. Sin bien BBM dejará de funcionar, los usuarios que tengan teléfonos con los sistemas BlackBerry OS o BlackBerry continuarán utilizando el chat sin problemas. La compañía lanzó BBM Enterprise disponible para iOS y Android, que funcionará sin costo durante un año y luego tendrá un precio de 2,49 dólares mensuales. También se podrá utilizar en Windows y Mac.

Today we’re announcing that we will be closing BBM consumer service on 31 May 2019.



Thank you for being part of the BBM consumer service experience!



For more info: https://t.co/6ofKmXFkZE pic.twitter.com/BA1XIYRhPd