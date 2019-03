Así se podrán enviar los nuevos emojis secretos de WhatsApp

WhatsApp, la red de mensajería instantánea más usada del mundo, lanzó nuevos emojis secretos que aún no son dados a conocer de manera oficial, pero que ya pueden ser probado por los usuarios fanáticos de esta aplicación.

Los nuevos emojis, descubiertos por el portal especializado en tecnología "WABetaInfo", incluyen la bandera transgénero así como símbolos del género sexual.

"WABetaInfo" precisó que solo podrás usar estos exclusivos emojis en dispositivos Android, en la versión beta 2.19.56 de WhatsApp.

Si no tienes esta versión de WhatsApp, puedes instalarla accediendo al apartado de 'Acceso beta' en las categorías que aparecen en las pestañas superiores de Google Play.

Do you want to use the new exclusive emoji in WhatsApp for #Android?



Type ��️‍⚧ in the chat and see the magic.



It's necessary WhatsApp beta for Android 2.19.56 or newer. The recipient needs to have the updated version too.



Thanks @pinkcrowberry for the trick! pic.twitter.com/4uiQdhwqM9