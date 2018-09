Apple presentará su nueva gama de productos

Apple convocó a los medios de comunicación este miércoles 12 de septiembre en su campus de California, en Estados Unidos, para mostrar las novedades en su gama de productos, entre ellos los de su emblemática línea de teléfonos móviles, iPhone.

Está previsto que revele su última línea de productos en el Teatro Steve Jobs, en el campus del gigante tecnológico, entre ellos nuevos modelos de iPhone, sobre todo actualizaciones de versiones ya existentes, según diversos medios especializados de EE.UU.

El evento iniciará a las 10 a.m., hora de California. Los horarios en países como España, México y Perú será el siguiente:

España: 7 p.m.

Canarias: 6 p.m.

México: 12 p.m.

Argentina: 2 p.m.

Chile y Venezuela: 1 p.m.

Perú / Colombia / Ecuador: 12 p.m.

Esta es la invitación al evento de Apple del miércoles 12 de septiembre:

Transmisiones EN VIVO

Apple transmitirá este evento a través de su página web , y en esta ocasión también lo hará vía Twitter (desde la versión web de este servicio) y YouTube.

Join us September 12 at 10 a.m. PDT to watch the #AppleEvent live on Twitter. Tap ❤️ below and we’ll send you updates on event day. pic.twitter.com/i9mGHTKhvu