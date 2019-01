Casa Blanca: Trump reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela

La Casa Blanca informó este miércoles que el presidente estadounidense Donald Trump reconoció oficialmente al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela.

"El presidente Donald Trump reconoció oficialmente al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela", dice el mensaje publicado en la cuenta oficial de Twitter de la administración norteamericana.

President @realDonaldTrump has officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela.