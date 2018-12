Feel Your OM, comunidad que celebrará el solsticio de invierno con yoga

Feel Your OM, una comunidad de personas practicantes de yoga en Caracas, celebrarán el solsticio de invierno con actividades que impulsarán la meditación y la conexión espiritual, en un evento llamado “Yoga. Solstice. Night”.

“Nuestra intención siempre es conectar. Creamos experiencias reales para conectar tus emociones con el momento presente. No podíamos pasar esta fecha por debajo de la mesa, no sólo es el solsticio de invierno, también comienza oficialmente la navidad. Esta es una fecha muy especial por toda la energía que trae consigo”, comentó Julia Quintero, fundadora de Feel Your OM.

Esta actividad se realizará el 21 de diciembre, durante el fenómeno astronómico que marca la llegada del invierno en el hemisferio norte del planeta. Será guiada por el maestro Pedro Luis Otero en el local Nebo Caracas ubicado en el Centro Comercial Casa Mall.

Tendrá una clase magistral especial en la que el yoga y la meditación serán protagonistas en los ciclos solares y personales de los participantes. Iniciará a las 4:00 pm hasta las 10:00 pm aproximadamente.

Además de tener una clase guiada por uno de los mejores maestros de yoga en el país, es una oportunidad para compartir la práctica fuera de los muros de un estudio de yoga. Será una clase multinivel, en la que se deberán llevar el mat y las ganas de romper la rutina.

Al finalizar la clase, se diseñó un bazar íntimo para resolver esos regalos de última hora. Marcas con tema de yoga estarán presentes durante la experiencia acercándose a la comunidad que asista. También habrá comida de El Musiú y cervezas artesanales de la Microcervecería Social Club.

“Queremos sacar a la comunidad yóguica de los muros de un estudio y congregarla en un espacio donde se contempla lo mejor de Caracas. Luego de la súper clase, tendremos un 'afterclass' con todos los elementos idóneos para cerrar un día tan mágico como lo es el 21 de diciembre. Este prestigioso local, conocido por eventos de alta categoría, combina la mejor vista de Caracas en un lugar cómodo, chic y seguro. Elementos inusuales que solemos unir para exaltar y enaltecer este día tan especial ” señaló Alejandra Arellano, fundadora de Feel Your OM.

Para información de las entradas, consultar en info@feelyourom.com o en instagram @feelyourom.

Con información de nota de prensa