Bolton: Trump reafirma su sociedad con Bolsonaro en relación con Venezuela

John Bolton, asesor de seguridad del gobierno de Estados Unidos, aseguró que la reunión entre Donald Trump y Jair Bolsonaro, mandatarios de Estados Unidos y Brasil, reafirmaron su asociación para atender la situación de Venezuela y otros temas más.

"Trump tuvo una visita de trabajo y un almuerzo con el presidente Bolsonaro. Reafirmaron una nueva asociación histórica sobre temas como la defensa, la seguridad, el comercio, Venezuela e Irán", indicó Bolton.

Rick Scott, senador por el estado de la Florida, indicó que Brasil y Estados Unidos son socios en el comercio y en brindar apoyo a Venezuela.

"Es genial ver que la relación entre Estados Unidos y Brasil sigue creciendo. Son socios en el comercio y en el apoyo humanitario para Venezuela. Espero con interés ver cómo nuestros dos países continúan trabajando juntos e impulsan el crecimiento económico para la Florida y la nación", señaló.

