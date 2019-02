Bolton: Sabemos que los amigos de Maduro viven lujosamente en Europa

John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, apoyó este lunes el discurso del presidente Donald Trump en el cual desafió a los militares venezolanos a trabajar en procura de la democracia en el país.

“El presidente Trump desafió a los oficiales militares de Venezuela a trabajar por la democracia y un mejor mañana para sus familias y para todos los venezolanos, no para que se queden como títeres cubanos”, publicó Bolton en Twitter.

El funcionario resaltó además que su gobierno es consciente de la vida de lujos que disfrutan las familias de los amigos de Maduro en Europa y el Caribe.

El asesor de la Casa Blanca agregó que las naciones amantes de la paz están listas para ayudar a Venezuela a que logre recuperar su democracia.

“Las naciones amantes de la paz están listas para ayudar a Venezuela a reclamar su democracia, su dignidad y su destino”, añadió.

President Trump challenged Venezuela’s military officers to work for democracy and a better tomorrow for their families and all Venezuelans - not to stand by as Cuban puppets. — John Bolton (@AmbJohnBolton) 18 de febrero de 2019

President Trump highlighted how the families of Maduro’s cronies live lavishly in Europe and the Caribbean, while Maduro issues orders to impede humanitarian aid for Venezuelans. We know who and where these officials and their families are. — John Bolton (@AmbJohnBolton) 18 de febrero de 2019

Today, President Trump presented Venezuela’s military officers with a choice - work for a democratic future for all Venezuelans or see the financial circle close for their families and loved ones. — John Bolton (@AmbJohnBolton) 18 de febrero de 2019