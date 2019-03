Bolton: Quienes apoyen a Maduro no quedarán impunes

El asesor de seguridad de Donald Trump, John Bolton, indicó este viernes que a las personas que "apoyen las dictaduras que violan los derechos humanos" no se les puede permitir el libre tránsito internacional. El comentario lo realizó a propósito de las sanciones estadounidenses a ciudadanos con relaciones cercanas a Nicolás Maduro.

"A aquellos que continúen apoyando a un dictador que viola derechos humanos y le roba a los hambrientos no se les debería permitir que transiten con impunidad. Estados Unidos continuará tomando decisiones apropiadas en contra de Maduro y aquellos alineados con él", indicó Bolton en Twitter.

El gobierno de Estados Unidos sancionó a seis funcionarios de Maduro que estuvieron involucrados en la obstrucción del ingreso de la ayuda humanitaria el pasado 23 de febrero y que reprimieron a los civiles que asistían con la logística de los insumos.

Elliott Abrams, encargado especial de EE UU para asuntos de Venezuela, indicó además que se les canceló las visas a "docenas de personas vinculadas a Maduro", aunque no especificó a quienes, y aseguró que la administración de Donald Trump mantiene conversaciones con gobiernos que no reconocen, aún, al presidente interino la República, Juan Guaidó, para que le expresen su apoyo.

Those who continue to support a dictator that violates human rights and steals from the starving should not be allowed to walk around with impunity. The United States will continue to take appropriate action against Maduro and those aligned with him. https://t.co/7VrjbV5KRQ