Bolton y presidente de Honduras conversaron sobre Venezuela

John Bolton, asesor de seguridad del gobierno de Estados Unidos, se reunió con Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, para discutir asuntos entre ambos países y la situación de Venezuela.

"Tuve una reunión productiva con el presidente hondureño. Estados Unidos y Honduras trabajarán estrechamente en la mejora de la seguridad, abordando la migración, Venezuela y nuevas formas de fomentar el crecimiento económico", escribió Bolton en Twitter.

Hernández indicó que Estados Unidos y Honduras se mantienen fuertes y luchando contra la inseguridad e impulsando el desarrollo económico del país centroamericano.

"Agradecemos mucho el apoyo de Bolton", destacó el hondureño.

El asesor de Seguridad de la Casa Blanca aseguró este lunes que Nicolás Maduro se mantiene con el apoyo de Rusia y Cuba porque carece del respaldo de los venezolanos.

"Maduro perdió el apoyo del pueblo venezolano, por lo que ahora se mantiene con el respaldo de Cuba y Rusia para usurpar la democracia y reprimir a los civiles inocentes. Se está volviendo más temerario y se aísla cada vez más", indicó.

