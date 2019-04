Bolton a Padrino López: No deje que los colectivos ataquen a la gente hoy

John Bolton, asesor de Seguridad Nacional del presidente de Estados Unidos Donald Trump, advirtió este sábado a Vladimir Padrino López, miembro del Alto Mando Militar, que no deje que "los colectivos o los cubanos" agredan a los venezolanos "patriotas".

"Todos los ojos del mundo están sobre usted hoy. Dirija a los militares venezolanos a proteger, como dicta la Constitución, a los ciudadanos inocentes que van a manifestar hoy. No deje que los cubanos o los colectivos generen violencia en contra de los patriotas". señaló Bolton porTwitter.

La Asamblea Nacional, junto al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, convocaron a los ciudadanos a manifestar este 6 de abril en contra de Nicolás Maduro en la que se denominó Operación Libertad.

General @vladimirpadrino: All eyes are on you today. Hold the Venezuelan military to its Constitutional responsibility to protect innocent civilians who are peacefully demonstrating. Do not let the Cubans or the ‘colectivos’ inflict violence against Venezuelan patriots.