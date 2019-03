Bolton a Padrino López: Defienda a los venezolanos y la Constitución

John Bolton, asesor de Seguridad del gobierno de Estados Unidos, le envió este sábado un nuevo mensaje a Vladimir Padrino López para que se apegue a la defensa de los venezolanos y la Constitución.

“General Vladimir Padrino: la voluntad del pueblo venezolano es ser libre. Defiéndalos y a la Constitución de la corrupción de Maduro, los paramilitares de Diosdado y la represión de Cuba. Sea parte de la solución”, publicó en Twitter.

El estadounidense ya le había recalcado a Padrino López que la función de la Fuerza Armada Nacional es vital para la transición democrática en Venezuela. El jueves, Bolton le pidió que “haga lo correcto” para el país.

