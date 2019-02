Bolton: EE UU no olvidará a los países que apoyen el robo de Maduro

El asesor de seguridad del presidente Donald Trump, John Bolton, aseguró este martes que los países que respalden "el robo de los recursos naturales venezolanos por parte de Nicolás Maduro" no serán olvidados por el gobierno estadounidense.

"Las naciones y firmas que apoyen a Maduro, quien roba los recursos naturales venezolanos, no serán olvidadas. Estados Unidos continuará usando todo su poder para preservar los activos del pueblo de Venezuela, y animamos a todas las naciones a trabajar juntos para hacer lo mismo", djio el funcionario en su cuenta de Twitter.

Bolton difundió, además, un artículo del portal Bloomberg que informaba de la visita de Manuel Quevedo al ministro de Petróleo de la India, presumiblemente para establecer nuevas condiciones comerciales a partir de las sanciones de la Casa Blanca a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), entre las que se encuentra el congelamiento de las cuentas de Nicolás Maduro en suelo norteamericano.

El asesor de seguridad de EE UU ha reiterado su apoyo al presidente interino de la República, Juan Guaidó, y ha mantenido reuniones con funcionarios designados por el también presidente de la Asamblea Nacional.

