Bolton y ministro italiano conversaron sobre Venezuela, China y Rusia

John Bolton, asesor de seguridad del gobierno de Estados Unidos, informó este miércoles que se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Enzo Moavero Milanesi para discutir sobre temas de Venezuela y de interés mundial.

"Tuve una gran conversación con mi amigo Moavero Cubrimos la mitad del mundo: Oriente Medio, Rusia, China y Venezuela", escrió Bolton en Twitter este miércoles.

El asesor del gobierno de Donald Trump resaltó que también conversaron sobre las áreas en las que Estados Unidos e Italia pueden trabajar juntos.

Este miércoles activistas y representantes venezolanos en Italia denunciaron la "neutralidad" del gobierno y le pidieron que reconozca como presidente interino de Venezuela a Juan Guaidó.

"No se puede ser neutral con una dictadura que deja morir de hambre a un país", dijo Rodrigo Diamanti, representante europeo para la ayuda humanitaria de Guaidó, durante la conferencia Venezuela: entre la crisis humanitaria y la violencia del régimen que se realizó en el Senado italiano.

Great speaking with my friend Foreign Minister Moavero of Italy today. We covered half the world - the Middle East, Russia, China, and Venezuela. All areas where the U.S. and Italy can work together ���� ����