Bolton: Militares venezolanos tienen el deber de proteger a los civiles

John Bolton, asesor de Seguridad Nacional para Estados Unidos, señaló este martes que los militares venezolanos deben defender a los ciudadanos del país y permitir el ingreso de la ayuda humanitaria.

"El Ejército venezolano debe mantener su deber de proteger a la población civil en las fronteras de Colombia y Brasil, y permitirles traer pacíficamente ayuda humanitaria sin violencia o temor a la persecución", señaló Bolton mediante su Twitter.

Aseveró que cualquier acción de los cuerpos de seguridad venezolanos que comprometan a interrumpir en las fronteras del país no serán olvidadas, pero confía en que los integrantes de estas fuerzas tomarán las decisiones correctas.

Además, el asesor agregó que Nicolás Maduro debe ejecutar más acciones relevantes como "saber en dónde podrá retirarse" en vez de expulsar a los diplomáticos europeos de la nación.

