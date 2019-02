Bolton: Militares venezolanos deben proteger a civiles en la frontera

El asesor estadounidense de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, instó este martes a los efectivos de las Fuerzas Armadas venezolanas a “cumplir el deber de proteger a los civiles en las fronteras con Colombia y Brasil”.

En dicho mensaje, publicado desde su cuenta de Twitter, Bolton exigió a los funcionarios permitir una entrada pacífica de la ayuda humanitaria “sin violencia o persecución”.

Por otra parte, destacó que “no se olvidará ninguna acción del ejército que instigue a la agresión”. “Los líderes todavía tienen tiempo para tomar la decisión correcta”, finalizó.

The Venezuelan military must uphold its duty to protect civilians at the Colombian and Brazilian borders, and allow them to peacefully bring in humanitarian aid without violence or fear of persecution.

Any actions by the Venezuelan military to condone or instigate violence against peaceful civilians at the Colombian and Brazilian borders will not be forgotten. Leaders still have time to make the right choice.