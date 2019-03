John Bolton, asesor de seguridad nacional de Estados Unidos (EE UU), sostuvo este sábado que en menos de una semana más de 600 militares han reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.

"En menos de una semana, más de 600 miembros militares han reconocido su deber de defender la Constitución de Venezuela y al legítimo presidente, Juan guaido", se lee en Twitter.

Desde el sábado 23 de febrero, dichos agentes de los cuerpos de seguridad han cruzado la frontera voluntariamente y se han puesto a la orden de las autoridades colombianas y de Guaidó.

Se trata de miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes).

