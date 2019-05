Bolton: Maduro utiliza el Sebin para silenciar la Asamblea Nacional

John Bolton, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, calificó este viernes de inaceptable que Nicolás Maduro utilice al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional para silenciar a los diputados a la Asamblea Nacional.

“El uso del Sebin por parte de Maduro para socavar la democracia y silenciar a los miembros de la Asamblea Nacional es inaceptable y contrario a la voluntad del pueblo venezolano”, publicó Bolton en Twitter.

Anunció que el Departamento del Tesoro implementó medidas que permitirán imponer nuevas sanciones contra funcionarios del Sebin.

“La Tesorería tomó medidas este viernes para tener una mayor flexibilidad para sancionar al Sebin y otros que operan en el sector de la defensa y seguridad”, afirmó.

Bolton formuló sus declaraciones luego de la publicación este viernes de la Orden Ejecutiva 13850, que permite a Estados Unidos sancionar a funcionarios militares y miembros de los servicios de inteligencia venezolanos.

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo: “La acción del Tesoro de hoy pone a los servicios militares y de inteligencia de Venezuela, así como a aquellos que los apoyan, en aviso de que su continuo respaldo del régimen ilegítimo de Maduro acarreará graves consecuencias”.

Maduro’s use of SEBIN to undermine democracy & silence members of the National Assembly is unacceptable & contrary to the will of the Venezuelan people. Treasury took steps today to have greater flexibility to sanction SEBIN & others operating in the defense and security sector. https://t.co/iuFn88BNiH