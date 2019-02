Bolton: Maduro prefiere defender la tiranía que aceptar ayuda humanitaria

Jhon Bolton, asesor de Seguridad Nacional del presidente estadounidense Donald Trump, escribió este miércoles que Maduro prefiere defender la tiranía a permitir la entrada de la ayuda humanitaria.

"Maduro prefería defender la tiranía que permitir a los militares proteger y aceptar la ayuda para el pueblo venezolano", escribió Bolton, vía Twitter.

El asesor de Seguridad Nacional dijo este martes que los funcionarios militares aún tienen tiempo de "tomar la decisión correcta" ante la situación de Venezuela.

Maduro would rather stand for tyranny than allow the military to protect and accept aid for the Venezuelan people. https://t.co/GOROpWqv98