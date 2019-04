Bolton: Maduro, Padrino y Cabello quieren debilitar a la Fuerza Armada

John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, envió este domingo un mensaje en el que indica que Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López y Diosdado Cabello debilitan a la Fuerza Armada al proteger a los colectivos armados.

“General Vladimir Padrino López, Maduro y Cabello quieren debilitar a la Fuerza Armada Nacional potenciando a estos terroristas ‘colectivos’ y sus cómplices extranjeros”, indicó Bolton por Twitter.

El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos reiteró que el Ejército de Venezuela tiene la obligación de proteger a todos los venezolanos, y que esa es su razón de existir.

“Esto socava la Constitución y la integridad territorial de Venezuela. El Ejército existe para proteger al pueblo de Venezuela”, señaló.

Bolton indicó que Nicolás Maduro debería aceptar la oferta de amnistía que le hace Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela. Señaló que el país necesita tener libre el camino hacia una transición democrática que contribuya con la reconstrucción del país.

General @vladimirpadrino: Maduro and Cabello want to weaken the FANB by empowering these terrorist ‘colectivos’ and their foreign accomplices. This undermines the Constitution and territorial integrity of Venezuela. The military exists to protect the people of Venezuela.