Bolton: ¿Maduro está robando recursos para pagar una intervención rusa?

John Bolton, consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, insinuó este viernes que los recursos de oro que está entregando Nicolás Maduro serían para financiar una intervención rusa en el país.

"Maduro no solo requiere apoyo paramilitar extranjero para mantener los hilos restantes de una dictadura fallida, pero los informes demuestran que está volando los activos venezolanos. ¿Está robando recursos de la gente para pagar la intervención rusa? ", escribió Bolton vía Twitter.

El Banco Central de Venezuela (BCV) venderá en los próximos días 15 toneladas de oro a Emiratos Árabes a cambios de euros en efectivo. El informe indica que el plan es vender más de 29 toneladas de oro para febrero.

Venezuela poseía reservas de hasta 132 toneladas del mineral entre las cámaras del BCV y el Banco de Inglaterra a fines de noviembre del pasado año.

