Bolton: Maduro debería aceptar la oferta de amnistía de Guaidó

John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, indicó este sábado que Nicolás Maduro debería aceptar la oferta de amnistía por parte de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela.

Bolton señaló que el país necesita el camino hacia una transición democrática que contribuya a la reconstrucción del país.

“Maduro debe escuchar las voces en auge del pueblo venezolano, aceptar la oferta de Amnistía del Presidente interino Guaidó, y destacar el camino de una transición democrática en Venezuela. El mundo está observando”, indicó en Twitter.

Julio Borges, diputado a la Asamblea Nacional en el exilio, aseguró la única negoción que la comunidad internacional está dispuesta a hacer con Nicolás Maduro, es la de su salida del poder.

“El mundo libre tiene claro que la única negociación posible es para que salgan del poder tú y tus mafias, solo así podremos reconstruir a Venezuela y superar la crisis humanitaria”, señaló el parlamentario.

