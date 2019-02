Bolton: Los venezolanos solo piden la entrada de la ayuda humanitaria

El asesor de Seguridad Nacional del presidente estadounidense Donald Trump, John Bolton, aseguró este martes que los líderes militares del país aún tienen tiempo de "tomar la decisión correcta" sobre la situación en Venezuela.

"Los venezolanos tomaron las calles en honor a los estudiantes que murieron en manifestaciones a manos de los matones de Nicolás Maduro. Su demanda es simple: permitir la entrada de la ayuda humanitaria a Venezuela y que los militares asuman su deber ante el pueblo. Los líderes aún tienen tiempo para tomar la decisión correcta", indicó Bolton en Twitter, y difundió imágenes de la marcha ciudadana publicadas por el presidente interino de la República, Juan Guaidó.

Bolton advirtió también que EE UU "no se olvidará de los países y empresas que apoyen el robo de los recursos naturales venezolanos por parte de Maduro", y aseguró que la administración estadounidense preservará los activos venezolanos en el exterior.

"Estados Unidos seguirá usando todos sus poderes para preservar los activos del pueblo venezolano, y alentamos a todos los países a trabajar juntos para hacer lo mismo", indicó.

Los comentarios de Bolton hicieron alusión a la visita de Manuel Quevedo a La India para establecer nuevos acuerdos energéticos y comerciales, debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos al sector petrolero del país.

