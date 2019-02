Bolton: “Las luces se están apagando para la mafia de Maduro”

El asesor de Seguridad Nacional de La Casa Blanca, John Bolton, se pronunció este sábado sobre el apagón que se registró este viernes en el Palacio de Miraflores durante una rueda de prensa llevada a cabo por Nicolás Maduro.

“Las luces se están apagando para la mafia de Maduro en Venezuela”, escribió Bolton en Twitter junto a una publicación sobre la noticia de la falla eléctrica.

Minutos antes de que se efectuara el apagón, Maduro aseguraba a los medios de comunicación nacionales e internacionales que en Venezuela no existe una crisis como lo reflejan los medios en el exterior.

The lights are going off on the Maduro mafia in Venezuela… https://t.co/SU9QONDY8E