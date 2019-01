Bolton instó a los militares a defender el estado de derecho en Venezuela

John Bolton, asesor de seguridad de la Casa Blanca, Estados Unidos, instó este miércoles a los militares a defender el estado de derecho en Venezuela.

“Instamos a todos los líderes venezolanos, incluidos los militares, a defender el estado de derecho y el orden constitucional”, publicó el diplomático en su cuenta de Twitter.

Aseguró que los EE UU apoyan a la Asamblea Nacional como el único ente gubernamental legítimo y democrático elegido en Venezuela, así como las decisiones emitidas desde el Parlamento.

