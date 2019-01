Bolton: Habrá serias consecuencias para los que que intenten dañar a Guaidó

John Bolton, asesor de seguridad del gobierno de Estados Unidos, se pronunció sobre las medidas cautelares que Tareck William Saab solicitó sobre Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela.

“Denunciamos las amenazas ilegítimas del ex procurador general venezolano contra el presidente Juan Guaidó”, dijo Bolton en su Twitter.

El asesor estadounidense reiteró que habrá consecuencias para quienes intenten hacerle daño al presidente interino.

“Permítanme reiterar que habrá serias consecuencias para aquellos que intentan subvertir la democracia y dañar a Guaidó”, aseguró Bolton.

Este martes, Saab solicitó medidas cautelares y el inicio de una investigación preliminar contra Guaidó.

Saab pidió que al presidente interino se le prohiba la salida del país, enajenar bienes muebles e inmuebles y el bloqueo de sus cuentas bancarias.

"Hay un ciudadano que ha liderado toda esta acción que va en impedimento de la Constitución venezolana, hemos aperturado en carácter preliminar que se dicten medidas cautelares contra Guaidó", indicó.

