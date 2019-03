Bolton: Guaidó regresó a Venezuela para seguir luchando por la democracia

John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, indicó este lunes que la seguridad del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, debe ser garantizada y que la comunidad internacional está observando la situación de Venezuela.

“Estados Unidos apoya plenamente a Guaidó y a la Asamblea Nacional. Su seguridad debe estar garantizada. El mundo está observando”, publicó Bolton acompañado de una imagen del mandatario venezolano a su llegada al país luego de realizar una gira internacional por la región.

El funcionario norteamericano agregó que Guaidó continuará trabajando con el objetivo de lograr la restauración de la democracia en Venezuela.

“El Presidente Guaidó regresó con seguridad a Venezuela hoy para continuar su fuerte empuje hacia un futuro democrático para los venezolanos”, añadió.

President Guaido safely returned to Venezuela today to continue his strong push for a democratic future for the people of his country. The United States fully supports Guaido and the National Assembly. His safety must be guaranteed. The world is watching. pic.twitter.com/pFwUghxW63