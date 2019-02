Bolton: Guaidó ha demostrado su voluntad de detener la brutalidad de Maduro

El asesor de Seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, aseguró que el gobierno de Estados Unidos apoyará al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien ha mostrado "un liderazgo decisivo para terminar el sufrimiento del país".

"Estados Unidos respalda al presidente legítimo del pueblo venezolano, Juan Guaidó, quien ha mostrado un liderazgo decisivo para terminar el sufrimiento en Venezuela y detener la corrupción y la brutalidad del régimen de Nicolás Maduro", dijo el funcionario estadounidense en Twitter.

El gobierno de EE UU solicitó una reunión ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas para discutir la situación venezolana, luego del bloqueo de Maduro al ingreso de la ayuda humanitaria al territorio nacional.

El presidente Guaidó participó además, junto al vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, en la reunión del Grupo de Lima, instancia regional que busca mecanismos para lograr una transición política en Venezuela.

The United States stands with the Venezuelan people’s legitimate President, Juan Guaido, who has shown decisive leadership to the end the suffering in Venezuela and put a stop to the corruption and brutality of the Maduro regime.