Bolton: Estados Unidos aprecia a los países que enfrentan a Maduro

John Bolton, asesor de seguridad del gobierno de Estados Unidos, reconoció que el gobierno de Malta impidió que los aviones militares rusos que tienen como destino Venezuela sobrevuelen por su espacio aéreo.

"Estados Unidos reconoce y aprecia a Malta y a los países que se enfrentan a un dictador despiadado al prohibir que los vuelos y embarcaciones militares lleven a Venezuela equipos militares, fuerzas de inteligencia y seguridad extranjeras para apuntalar a Maduro", escribió Bolton en Twitter.

El gobierno de Malta rechazó una petición de Rusia para que aviones militares sobrevuelen el país. Morgan Ortagus, portavoz del Departamento de Estados Unidos, felicitó al gobierno de la isla europea por negar el permiso a Rusia.

“Aplaudimos al gobierno de Malta por negarse a permitir que aviones rusos usen su espacio aéreo para abastecer al antiguo régimen en Venezuela", afirmó.

The U.S. recognizes and appreciates Malta & countries across the world that are standing up to a ruthless dictator by prohibiting military flights and vessels from bringing military equipment and foreign security and intelligence forces to prop up Maduro.