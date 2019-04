Bolton elogió a la OEA por reconocer a Tarre Briceño

John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, elogió este martes a la Organización de Estados Americanos (OEA) por haber reconocido a Gustavo Tarre como embajador de Venezuela ante el organismo.

“Es muy bueno ver que la OEA reconoce al embajador designado por el presidente interino, Juan Guaidó, como el legítimo representante de Venezuela”, publicó Bolton en Twitter.

El asesor de Seguridad Nacional afirmó que la comunidad internacional debe ser consciente del apoyo que está brindando tanto la OEA como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al proceso de transición a la democracia en el país.

“La comunidad internacional debe tener en cuenta el apoyo regional, tanto en la OEA como en el BID, para la transición democrática constitucional en Venezuela que está en curso”, añadió.

El comentario de Bolton se produce luego de que este martes durante una sesión extraordinaria de la OEA el Consejo Permanente del organismo aprobó la designación de Tarre Briceño como representante de Venezuela ante el ente.

Great to see @OAS_Official recognize Interim President Juan Guaido’s Ambassador as the legitimate representative of Venezuela. The international community should note the region’s support, both at OAS and IDB, for the ongoing Constitutional democratic transition in Venezuela.