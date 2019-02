Bolton: El Ejército venezolano debe proteger a los civiles, no dispararles

John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, aseguró este sábado que los dirigentes oficialistas que den las órdenes de atacar a los ciudadanos venezolanos en la frontera de Venezuela con Brasil, estarán siendo vigilados y serán llevados ante la justicia.

“Para los compinches militares de Maduro atacando a civiles en la frontera brasileña, el mundo está observando y los perpetradores se enfrentarán a la justicia”, dijo Bolton mediante su Twitter.

El asesor de Donald Trump, presidente estadounidense, instó a los cuerpos de seguridad venezolanos a que protejan a los ciudadanos del país y no reprimirlos. “El Ejército venezolano debe proteger a los civiles, no dispararles”, sentenció.

Bolton celebró la llegada de Juan Guaidó, presidente interino del país, a Colombia, uno de los puntos en los que iniciará la entrega de la ayuda humanitaria planificada para este sábado.

To Maduro’s military cronies attacking civilians at the Brazilian border - the world is watching and the perpetrators will face justice. The Venezuelan military should protect civilians, not shoot them. https://t.co/dLDfqoknNz