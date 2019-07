Bolton al Ejército: Protejan las libertades de una Venezuela democrática

John Bolton, asesor de Seguridad de la Casa Blanca de Estados Unidos, le envió un mensaje al Ejército venezolano para que defiendan la democracia y la Constitución del país.

"El ejército de Venezuela tiene la responsabilidad de salvaguardar la democracia y la constitución, proteger a los civiles y garantizar el acceso a los derechos básicos del pueblo de Venezuela", publicó en Twitter.

En ese sentido, también instó en su publicación a los militares venezolanos “para que protejan las libertades de una Venezuela democrática“.

El funcionario estadounidense se pronuncia luego del informe de la Alta Comisionada de la ONU, donde indica que fuerzas especiales han llevado a cabo miles de asesinatos en 18 meses.

