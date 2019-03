Bolton: Cuba ha fomentado la represión en Venezuela

John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, aseguró este lunes que Cuba ha cumplido un rol importante en la usurpación de la democracia en Venezuela y en fomentar la represión en el país.

"El papel de Cuba en usurpación de la democracia y el fomento de la represión en Venezuela es claro. Por eso Estados Unidos seguirá incrementando las restricciones financieras a los servicios militares y de inteligencia de Cuba”, publicó Bolton en Twitter.

El funcionario afirmó que es necesario que las democracias de América condenen las actuaciones del régimen cubano.

Cuba’s role in usurping democracy and fomenting repression in Venezuela is clear. That’s why the U.S. will continue to tighten financial restrictions on Cuba’s military and intel services. The region’s democracies should condemn the Cuba regime.