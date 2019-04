Bolton: Crisis económica no mejorará hasta que Maduro acepte la amnistía

John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, indicó este jueves que Venezuela no se recuperará de la crisis hasta que Nicolás Maduro acepte la amnistía propuesta por Guaidó.

"Las condiciones humanitarias y la crisis económica en Venezuela no mejorarán plenamente hasta que Maduro acepte la oferta de amnistía del presidente interino Juan Guaidó y se aparte. La corrupción no puede conducir a la prosperidad", escribió en Twitter.

Boltón señaló este miércoles que Juan Guaidó y la Asamblea Nacional trabajan arduamente para abordar las necesidades y el sufrimiento de la población venezolana.

