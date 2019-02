Bolton confirmó que se está enviando la ayuda humanitaria a Venezuela

John Bolton, consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, informó que Estados Unidos está movilizando y transportando la ayuda humanitaria que enviará para los ciudadanos de Venezuela.

"Respondiendo a la llamada del Presidente guaido, Estados Unidos está movilizando y llevando ayuda humanitaria para el pueblo de Venezuela. Aplaudo el arduo trabajo de Usaid, el Departamento de Estado y sus socios en la preparación de suministros críticos para avanzar este fin de semana", afirmó Bolton vía Twitter.

Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, indicó este sábado que serán tres puntos de acopio en las fronteras de Venezuela para la entrada de ayuda humanitaria. "El primero será en Cúcuta, Brasil y otro en una isla del Caribe", dijo Guaidó.

Answering the call of President Guaido, the U.S. is mobilizing & transporting humanitarian aid for the people of #Venezuela. I applaud the hard work of USAID, the State Department and their partners in preparing critical supplies to move forward this weekend. https://t.co/JR9poraxWl