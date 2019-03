Bolton: Colapso eléctrico en Venezuela es culpa de la corrupción de Maduro

John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de EE UU, aseguró que la falla eléctrica registrada en Venezuela, que suma ya más de 27 horas desde su inicio, se debe a la corrupción en el país.

“La red eléctrica de Venezuela colapsó y condujo a apagones a nivel nacional debido a los años de corrupción de maduro, sub inversión y mantenimiento descuidado”, publicó Bolton en Twitter.

El funcionario norteamericano agregó que los recursos que tenían que haber sido invertidos en el sector eléctrico del país terminaron en los bolsillos de Maduro y sus socios cubanos.

“El dinero que debería haberse invertido en la red eléctrica, el mantenimiento de la presa de Guri, y el desarrollo del sector energético fueron en su lugar a los bolsillos de Maduro y sus socios cubanos”, añadió.

Venezuela's electrical grid collapsed and led to country-wide blackouts because of years of Maduro’s corruption, under-investment, and neglected maintenance.

Money that should have been invested in the electrical grid, upkeep to the Guri Dam, and energy sector development went instead to Maduro and his Cuban minders' pockets. https://t.co/XTg5HxNMuh