Bolton: Charla de Rusia solo es útil si es sobre jubilación de Maduro

John Bolton, asesor de seguridad nacional de EE UU, señaló que la conversación entre los dirigentes allegados a Nicolás Maduro y Rusia solo "son útiles" si es para discutir la jubilación de Maduro.

"Las conversaciones entre Rusia y los compinches de Maduro sólo son útiles si están discutiendo las playas de jubilación para maduro. El cambio es la única manera de avanzar en Venezuela", escribió Bolton vía Twitter.

Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, indicó este viernes que no descarta una intervención militar de Estados Unidos hacia Venezuela.

Talks between Russia and Maduro’s cronies are only useful if they are discussing retirement beaches for Maduro... Change is the only way forward in Venezuela.