Bolton a banqueros: No ayuden a Maduro a robar los bienes de Venezuela

John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de EE UU, se refirió este lunes a la sanción del Departamento del Tesoro a un banco con sede en Rusia por estar vinculado con Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

"Los Estados Unidos no permanecerán ociosos mientras las instituciones financieras extranjeras faciliten transacciones ilegítimas que beneficien a Maduro y sus amigos y perpetúen la corrupción que ha devastado a Venezuela", publicó en su Twitter.

El asesor estadounidense le envió un mensaje a los banqueros y les pidió que no ayudarán a Nicolás Maduro. "No ayuden a Maduro y sus cómplices a robar los bienes del pueblo venezolano. Estados Unidos está mirando. El mundo está mirando. El pueblo venezolano está mirando".

Steven T. Mnuchin, secretario del Tesoro, argumentó la sanción y señaló que Maduro "se ha beneficiado del sufrimiento del pueblo venezolano".

"Esta acción demuestra que los Estados Unidos tomarán medidas contra las instituciones financieras extranjeras que sostienen el régimen ilegítimo de Maduro y contribuyen al colapso económico y la crisis humanitaria que asola al pueblo de Venezuela".

