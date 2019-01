Bolton: Un ataque a Guaidó tendría una respuesta significativa de EE UU

John Bolton, asesor de seguridad nacional de EE UU, indicó este domingo que cualquier acto de violencia o intimidación realizado en contra del personal diplomático estadounidense o del presidente interino Juan Guaidó tendrá una respuesta “significativa”.

“Cualquier tipo de violencia o intimidación en contra del personal diplomático estadounidense, el líder democrático venezolano Juan Guaidó o la Asamblea Nacional será respondida con una respuesta significativa”, publicó Bolton en Twitter.

El funcionario norteamericano también aseguró que es bien conocido, por la comunidad internacional, que la seguridad de Maduro está bajo el control de Cuba.

“El apoyo y el control de Cuba sobre la seguridad de maduro y las fuerzas paramilitares son bien conocidos”, agregó.

