Bolton aseguró que EE UU sigue proporcionando ayuda humanitaria a Venezuela

John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, aseguró este miércoles que su país sigue proporcionando ayuda humanitaria a Venezuela, debido a la crisis política, económica y de salud que existe en este país.

“Los líderes legítimos, Juan Guaidó y Asamblea Nacional, están trabajando arduamente para abordar las necesidades y el sufrimiento del pueblo venezolano creados por la crisis provocada por Maduro y su mala gestión de la economía”,dijo por Twitter.

Bolton se reunió con Josep Borrell, ministro de Exteriores de España, para discutir sobre la crisis en Venezuela, el embargo a Cuba y la inestibilidad en el norte de África.

La reunión entre Bolton y Borrell se realizó en la Casa Blanca, en el contexto de la visita del titular de España de Exteriores para participar esta semana en una reunión de la OTAN.

