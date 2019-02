Bolton aseguró que EE UU alejará a Maduro del dinero de Venezuela

John Bolton, consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, aseguró este viernes que el país utilizará todas las herramientas necesarias para mantener alejado a Nicolás Maduro del dinero que pertenece a Venezuela.

El consejero de Seguridad Nacional de EE UU señaló que las personas que continúen “saqueando” los recursos de Venezuela “no serán olvidadas”.

“Los Estados Unidos seguirán utilizando todas las herramientas para separar a maduro y sus compinches del dinero que pertenece legítimamente a la gente de Venezuela. Los que sigan saqueando los recursos de Venezuela y parados contra su pueblo no serán olvidados”, indicó Bolton en Twitter.

Ofreció el miércoles una exención de sanciones a aquellos generales y militares venezolanos de alto rango que decidan no seguir apoyando a Nicolás Maduro.

The US will continue to use all tools to separate Maduro & his cronies from money that rightfully belongs to the people of Venezuela. Those who continue to plunder the resources of Venezuela & stand against its people will not be forgotten. https://t.co/A5BzD0eiTP