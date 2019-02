Bolton afirmó que gobernadores sancionados bloquearon la ayuda humanitaria

John Bolton, asesor de Seguridad del gobierno de Estados Unidos, aseguró que los cuatro gobernadores oficialistas que fueron sancionados por el Departamento del Tesoro contribuyeron al bloqueo de la ayuda humanitaria a Venezuela el sábado.

"Los Estados Unidos actuaron hoy contra los gobernadores fronterizos venezolanos que contribuyeron a bloquear urgentemente la asistencia humanitaria internacional y han participado en una corrupción rampante", escribió Bolton en Twitter.

El asesor resaltó que Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, ha mostrado un liderazgo decisivo y "ha puesto fin a la corrupción y la brutalidad del régimen Nicolás Maduro".

Este lunes el Departamento de Tesoro de Estados Unidos sancionó a los gobernadores Ramón Carrizales, Jorge Luis García Carneiro, Rafael Lacava y Omar Prieto.

"Esta acción, tomada de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13692, está dirigida a los gobernadores de cuatro estados venezolanos involucrados en la corrupción endémica y en el bloqueo de la entrega de ayuda humanitaria crítica, lo que exacerba la actual crisis humanitaria causada por el régimen ilegítimo de Maduro", indicó el Departamento en un comunciado.

En el texto se explica que los bienes de los cuatro gobernadores que se encuentren en territorio estadounidense están bloqueados y debe ser reportados en la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC).

Maduro’s actions will not go unpunished. The United States today took action against Venezuelan border governors who contributed to blocking desperately needed international humanitarian assistance and have engaged in rampant corruption. https://t.co/F9bfp8gw5a

The United States stands with the Venezuelan people’s legitimate President, Juan Guaido, who has shown decisive leadership to the end the suffering in Venezuela and put a stop to the corruption and brutality of the Maduro regime.