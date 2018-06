Vacaciones escolares en casa. Parte 1

Estamos muy cerquita para que terminen las clases y muchas familias están angustiadas porque no saben qué hacer con los pequeños en casa. Y les voy a dar ideas para que sean unos días especiales para los pequeños.

Ahora voy a dividir las ideas en dos partes: una de los padres que este en casa y otra si trabajan.

Cuando todos, niños y padres, coincidan en casa en las vacaciones o están en casa, existen un montón de actividades pueden disfrutar juntos:

1. Hacer una agenda para las vacaciones. Días para salir, ir a la Pisccibs, para ir al cine, para pintar, hacer manualidades, hacer jardinería, para cocinar o ir a visitar a algún amigo o familiar.

2. Hacer un menú divertido para las comidas en familia. Donde todos puedan involucrarse.

3. Dividir las tareas durante la semana para los padres, de manera que puedan disfrutar de las vacaciones de los chiquitos. Eso incluye que todos los miembros colaboren

4. Reservar los fines de semana para un paseo fuera de casa, para un picnic en el campo, un paseo en bicicleta, ver o jugar a un partido de futbol, un encuentro con otras familias, etc.

6. Anima a los niños a jugar a simular situaciones en las que a ellos les gustaría estar. Por ejemplo, jugar a estar en un avión, o en un tren, incluso en una alfombra mágica. Así apoyada su imaginación

7. Propongan a los niños que tengan el día de todo permitido . En este día, no se hace nada en casa, no se hace las camas, no se hace desayuno, comida ni cena. Un día de libertad para todos. Si se complica haz un día para cada miembro de la familia.

En vacaciones, la tendencia es decirle a dios a las rutinas, pero eso esta bien. Disfruten de lo sencillo de la vida