La sucesión de Vladimir Putin

En 2024, Vladimir Putin tendrá 72 años. Y la constitución de la Federación Rusa no le permite volver a ser presidente. ¿Qué es lo que le depara el destino a Rusia: un sucesor o un cambio de constitución?

Desde el año 1999, Vladimir Putin ha sido el hombre fuerte de Rusia. Los cargos más importantes de la Federación Rusia, el de presidente y el de primer ministro, han sido ejercidos por Putin en los últimos veinte años. La aprobación a su gestión es muy alta en Rusia, en buena medida porque los rusos no olvidan la profunda crisis económica de los años noventa. Su personalidad se adapta muy bien a la idiosincrasia y cultura política del pueblo ruso, el cual ha tenido una historia muy singular.

Después de estas dos décadas, ya es hora de pensar en un sucesor. Para el año 2024, Vladimir Putin ya tendrá 72 años. Además, la constitución de la Federación Rusa no permite que Putin vuelva a ser presidente por un tercer período. Las tres alternativas son las siguientes: 1- Dmitry Medvedev reemplazaría a Vladimir Putin como presidente y este sería primer ministro (algo similar se vio en el período 2008–2012); 2- Vladimir Putin promueve un cambio de la constitución de la Federación Rusa y vuelve a ser candidato presidencial; 3- Vladimir Putin se retira, tomando en cuenta que en ocasiones ha declarado que no desea ser presidente por toda la vida.

En todo caso, ya los asesores del gobierno ruso deben estar evaluando todos los potenciales escenarios. La oposición rusa podría aprovechar la coyuntura política para reestructurarse y preparar grandes sorpresas para 2024. Tienen cinco años para organizarse y planificar una estrategia que les permita vencer la maquinaria del partido de gobierno. Aunque hoy en día la oposición luce desorientada y debilitada, nadie quita que en unos años logren tomar el poder. Es una posibilidad muy remota, casi quimérica, pero nunca se sabe.

La mejor carta del partido Единая Россия (United Russia) es, sin duda alguna, Dmitry Medvedev, quien hace algunos años ya ejerció el cargo de presidente de la Federación Rusa. Por supuesto, el hombre fuerte seguía siendo Vladimir Putin. ¿Pero estaría dispuesto Putin a asumir esta ardua tarea, aún a pesar de su avanzada edad? Esta situación nos recuerda a Ronald Reagan -electo presidente a los 73 años- y Joaquín Balaguer -electo presidente con casi 80 años-. Don Balaguer, ostenta el récord guinness del presidente más viejo, al lograr convertirse en el presidente electo con mayor edad en la historia y permanecer en el cargo hasta los 89 años.

Hace 11 años, cuando se anunció que Medvedev sería el candidato presidencial del partido United Russia, mucho se especuló sobre su personalidad y posible gobierno, no solo a nivel internacional, sino dentro de las mismas fronteras de la Federación Rusa. Antes de las elecciones, en un artículo de opinión para The Guardian, Luke Harding dijo que la personalidad de Medvedev era un enigma. Durante su mandato, la discusión sobre su personalidad no terminó; al contrario. Algunos analistas llegaron a acusarlo de sufrir de un desorden de personalidad múltiple.

Todavía faltan cinco años para el 2024, un año que definitivamente será muy interesante en la historia de la Federación Rusa. Nos puede esperar una nueva constitución, un nuevo presidente o un Putin, más maduro y repotenciado. Por los momentos, el consenso entre analistas y politólogos sugiere que lo más probable es que Dmitry Medvedev sea el sucesor y próximo presidente de la Federación Rusa.

Nos preguntamos: ¿qué sorpresas nos daría Medvedev en un hipotético segundo período presidencial? ¿El Medvedev de 2024 sería el mismo de 2008? No lo creemos…

Autor: Vicente Quintero-Príncipe

Vicente Quintero es Licenciado en Estudios Liberales de la Universidad Metropolitana de Caracas, con énfasis en los estudios políticos. También ha realizado cursos de política, cultura, literatura e historia en la Universidad Politécnica Estatal de San Petersburgo (Rusia). Quintero es analista-colaborador del Centro Internacional Anti-Crisis con sede en San Petersburgo, el cual publica sus artículos en los idiomas inglés, francés y ruso; y colaborador del portal Cultural Colectiva. Quintero es columnista y articulista de El Nacional Web (Venezuela), The Global World (España), American Herald Tribune (Estados Unidos), WTC Radio (Venezuela), ProEconomia (Venezuela-España), Entorno Inteligente (Venezuela) y La Trenza (México). En el año 2018, ha tenido la oportunidad de presentar sus obras de arte en el Museo Alejandro Otero (Fundación de los Museos Nacionales de Venezuela). A través del arte, Quintero expresa la realidad política y económica del mundo. Quintero habla cuatro idiomas: español, inglés, ruso y alemán.