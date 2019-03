Próximos estrenos: Regresa a mí (2019) con Julia Roberts

El argumento de Ben is back o Regresa a mi como han titulado en español a la nueva película protagonizada por Julia Roberts genera estupor. Parece una cinta lacrimógena y facilista, pero no lo es. Peter Hedges, quien la escribe y dirige, pudo haber tomado el camino fácil, sin embargo no lo hace. No se vale de lo obvio para hacernos participe de esta historia sobre el espíritu tenaz de una madre que decide salvar a su hijo a como dé lugar.

En la sinopsis del filme se dice que es una cinta sobre las adicciones y su poder para destruir familias. Sin embargo, diría que la película se concentra en mucho más que eso. Narra de forma casi tangible el amor de una madre por su hijo. Ese afecto incondicional, absurdo e incluso muchas veces exacerbado que algunas manifiestan.

Películas sobre adictos y drogas hay muchas, filmes sobre vínculos forjados en el amor verdadero, en la constancia y la perseverancia existen pocos. Este es uno de los mejores. La mesura en el tratamiento de algunos temas logra hacernos empanizar y entender (sin dramatismos ni cursilerías) el sentido de una conexión legitima.

Esta es una historia de amor, entre una madre y su hijo.

Para contar con total exactitud esta historia el director se centran en los personajes. Ben is back es una películadonde éstos importan mucho más que las situaciones que se nos presentan.

Que desean, que sueñan, que les preocupa, cuál ha sido su pasado, cuáles son sus expectativas. El mundo interior de cada uno de ellos se pone de manifiesto en la cinta.

Julia Roberts encabeza este elenco y empuja el relato de un modo convincente. Es su interpretación la que sostiene la película. Ella hace verosímil las diferentes emociones que alberga su personaje. Todo lo que es capaz de hacer, soportar y movilizar. Roberts logra dar con todos los matices emocionales de su rol. A veces en una escena podemos verla esperanzada en un segundo y desilusionada en el siguiente.

Lucas Hedges, el hijo del director, es Ben, el joven descarriado que vuelve a casa buscando retomar una vida que ha quedado destruida casi por completo debido a sus adicciones.

Su interpretación también es determinante. El carácter de Ben es confuso durante todo el filme. Como la mayoría de los adictos miente. Engaña a su madre y al público, porque la mayoría del tiempo no estás seguro de nada de lo que te cuenta. La interpretación de Hedges trasciende la pantalla. Hasta la el último momento no sabremos que esperar de él.

El ambiente casi utópico donde se mueven los personajes. La tranquilidad de la naturaleza, la belleza de los paisajes contrasta con la ansiedad y el nerviosismo de los protagonistas. Un miedo que logran contagiarte desde la primera escena y hasta el final.

Regresa a mí nos lleva a replantearnos el poder que tiene la persistencia cuando existe amor verdadero.

Este marzo llega a las carteleras venezolanas. La recomiendo con emoción.